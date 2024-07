Descubra as Influências por Trás de Star Wars Outlaws O diretor criativo de Star Wars Outlaws revelou as influências que moldaram o jogo, prometendo uma experiência única para os fãs... O Vício|Do R7 31/07/2024 - 13h14 (Atualizado em 31/07/2024 - 13h14 ) ‌



Star-Wars-Outlaws-Sabacc

O diretor criativo de Star Wars Outlaws revelou as influências que moldaram o jogo, prometendo uma experiência única para os fãs da franquia. Com elementos que remetem a clássicos do universo Star Wars, o jogo busca capturar a essência da saga de uma maneira inovadora.

