Descubra como suas escolhas passadas afetarão Dragon Age: The Veilguard BioWare explica como as escolhas feitas pelos jogadores em jogos anteriores da franquia Dragon Age serão importadas para o novo...

Dragon Age The Veilguard

BioWare explica como as escolhas feitas pelos jogadores em jogos anteriores da franquia Dragon Age serão importadas para o novo jogo, The Veilguard. Essa integração promete trazer uma experiência única e personalizada para cada jogador, levando em consideração suas decisões passadas e o impacto que tiveram no mundo do jogo.

