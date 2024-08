Desdobramentos em Star Wars Eclipse: Roteirista Chefe Deixa o Projeto Recentemente, a produção de Star Wars Eclipse enfrentou uma reviravolta significativa com a saída de seu roteirista-chefe. Essa mudança... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 20h07 (Atualizado em 15/08/2024 - 20h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Roteirista de Star Wars Eclipse

Recentemente, a produção de Star Wars Eclipse enfrentou uma reviravolta significativa com a saída de seu roteirista-chefe. Essa mudança levanta questões sobre o futuro do projeto e o impacto que isso pode ter na narrativa do tão aguardado jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Star Wars Eclipse perde seu roteirista-chefe

• Slitterhead, do criador de Silent Hill, ganha trailer de história

• Cyrax recebe trailer oficial em Mortal Kombat 1: Reina o Kaos