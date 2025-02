Desenvolvedor espera que Marvel Snap volte aos EUA em até 24 horas Jogo foi banido no país junto com o TikTok O post Desenvolvedor espera que Marvel Snap volte aos EUA em até 24 horas apareceu primeiro... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 20/01/2025 - 13h47 ) twitter

Marvel Snap

Após o banimento de Marvel Snap nos Estados Unidos, juntamente com o TikTok, os desenvolvedores da Second Dinner estão trabalhando intensamente para trazer o jogo de volta o mais rápido possível. De acordo com informações recentes, o retorno pode acontecer em até 24 horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

