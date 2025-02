Desenvolvedores da CD Projekt RED e Rebel Wolves negam rixa Com o trailer de The Blood of Dawnwalker, da Rebel Wolves, vários gamers utilizaram as redes sociais para fazer comparações O post... O Vício|Do R7 15/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 15/01/2025 - 10h27 ) twitter

Com o trailer de The Blood of Dawnwalker, da Rebel Wolves, vários gamers utilizaram as redes sociais para fazer comparações do vídeo com o trailer de The Witcher 4, apontando uma possível rixa entre as empresas. Entretanto, os desenvolvedores de ambas as empresas negam qualquer competição.

