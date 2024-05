Desenvolvimento de Lies of P A DLC de Lies of P ganhou uma janela de lançamento, trazendo novidades empolgantes para os fãs do jogo. O desenvolvimento do conteúdo...

Alto contraste

A+

A-

Desenvolvimento de Lies of P

A DLC de Lies of P ganhou uma janela de lançamento, trazendo novidades empolgantes para os fãs do jogo. O desenvolvimento do conteúdo adicional promete surpreender os jogadores com novas aventuras e desafios.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• DLC de Lies of P ganha janela de lançamento

• Tokyo Game Show 2024 ganha datas e arte oficial

• 2K irá revelar novo jogo de grande franquia na Summer Game Fest



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.