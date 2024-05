Desenvolvimento de State of Decay 3 surpreende jornalistas O desenvolvimento de State of Decay 3 está indo "muito bem", de acordo com informações divulgadas por jornalistas especializados...

Estúdio do State of Decay

O desenvolvimento de State of Decay 3 está indo "muito bem", de acordo com informações divulgadas por jornalistas especializados. O jogo promete surpreender os fãs com novidades e melhorias em relação aos títulos anteriores. A expectativa em torno do lançamento só aumenta à medida que mais detalhes são revelados.

