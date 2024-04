Detalhes de Dragon's Dogma 2 revelam mundo maior do que o esperado

Alto contraste

Dragon’s Dogma 2 promete surpreender os fãs com um mundo ainda mais expansivo do que o anunciado inicialmente. O diretor do jogo revelou que a escala do cenário será impressionante, proporcionando aos jogadores uma experiência de imersão sem precedentes. Além disso, novos desafios e missões aguardam os aventureiros que se aventurarem por esse vasto universo.

