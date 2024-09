Detalhes surpreendentes em Star Wars Outlaws revelam marcas de tiro icônicas Fãs não deixaram o detalhe passar despercebido O post Star Wars Outlaws | Marcas de tiro do duelo entre Han Solo e Greedo podem ser... O Vício|Do R7 07/09/2024 - 17h11 (Atualizado em 07/09/2024 - 17h11 ) ‌



Cantina em Star Wars Outllaws

Os jogadores de Star Wars Outlaws encontraram um detalhe interessante no jogo: ao visitar a Cantina, em Mos Eisley, é possível visualizar as marcas de tiro do famoso duelo entre Han Solo e Greedo.

