Detalhes vazados do novo Ghost Recon agitam fãs

Alto contraste

A+

A-

Detalhes do Ghost Recon Detalhes do Ghost Recon (O Vício - Games)

Supostos detalhes do novo Ghost Recon foram recentemente revelados, deixando os fãs da franquia animados com as possíveis novidades que estão por vir. A expectativa em torno do próximo jogo da série está alta, e as informações vazadas prometem trazer muitas surpresas para os jogadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Supostos detalhes do novo Ghost Recon são revelados

• Ninja Theory não planeja Hellblade 2 para PS5, diz jornalista

• Artista de Sonic presta tributo a Akira Toriyama

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.