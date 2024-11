Diablo IV | Elon Musk está entre os 20 melhores do mundo no jogo Diablo IV | Elon Musk está entre os 20 melhores do mundo no jogo O Vício|Do R7 05/11/2024 - 13h54 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elon Musk em Diablo IV

O bilionário Elon Musk revelou que é um grande fã de Diablo IV, e atualmente ocupa uma posição no ranking dos 20 melhores do mundo no jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Age of Empires II | Imagens vazadas indicam que jogo está sendo testado na PSN

Fairy Tail 2 trará história original feita para o jogo

Delta Force tem data do Beta Aberto anunciada