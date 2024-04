Diretor de Cyberpunk 2077 revela desafios da evolução da IA no jogo

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Games O Vício - Games (O Vício - Games)

O diretor de Cyberpunk 2077 compartilhou que a inteligência artificial ainda tem muito a evoluir no jogo. A IA é um dos elementos fundamentais para a imersão dos jogadores e para a complexidade das interações dentro do universo do game.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Diretor de Cyberpunk 2077 diz que IA ainda tem muito a evoluir

• Cyberpunk 2077 e The Witcher devem ganhar jogos para dispositivos móveis no futuro

• Dragon Ball Xenoverse 2 apresenta novas transformações de Goku e Vegeta

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.