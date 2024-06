Diretor de Days Gone 2 revela detalhes sobre o orçamento e critica cancelamento O diretor de Days Gone 2 revelou detalhes sobre o orçamento do jogo e fez duras críticas ao seu cancelamento. A notícia pegou os...

O Vício|Do R7 03/06/2024 - 19h23 (Atualizado em 03/06/2024 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share