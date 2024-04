Diretor de Final Fantasy VII Rebirth comemora sucesso do jogo

Alto contraste

O diretor de Final Fantasy VII Rebirth está comemorando o sucesso do jogo após receber notas altas da crítica especializada. Com uma imagem impressionante e uma jogabilidade envolvente, o game tem conquistado fãs ao redor do mundo. A celebração do diretor reflete o esforço e dedicação da equipe envolvida no desenvolvimento do jogo.

