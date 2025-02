Diretora de Dragon Age: The Veilguard diz que saiu da EA por receber “proposta irrecusável” Corinne Busche destacou o orgulho que sente por seu trabalho em Dragon Age: The Veilguard O post Diretora de Dragon Age: The Veilguard...

O Vício|Do R7 20/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share