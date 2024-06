Donkey Kong Country Returns HD chega ao Switch em alta definição

Alto contraste

Donkey Kong Country Returns HD foi anunciado para o Switch, trazendo toda a diversão e nostalgia do clássico jogo em alta definição. Com gráficos renovados e a possibilidade de jogar em qualquer lugar, os fãs da franquia terão a oportunidade de reviver as aventuras do famoso macaco em uma nova experiência.

