DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages promete trazer uma nova experiência para os fãs da franquia, com uma ação mais lenta em comparação aos títulos mais recentes. A mudança no ritmo do jogo pode surpreender os jogadores acostumados com a intensidade característica da série.

