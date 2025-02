Doug Cockle, a voz de Geralt, elogia Ciri como a protagonista de The Witcher 4 A personagem vai comandar a sua própria trilogia O post Doug Cockle, a voz de Geralt, elogia Ciri como a protagonista de The Witcher... O Vício|Do R7 23/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 22h06 ) twitter

Doug Cockle, a voz de Geralt, elogia Ciri como a protagonista de The Witcher 4

A CD Projekt RED pegou os fãs de surpresa quando confirmou Ciri como a protagonista de The Witcher 4. Ousado, o movimento foi aprovado por grandes nomes da indústria, e Doug Cockle, o ator de voz de Geralt, foi um deles.

