Dragon Age: The Veilguard | BioWare anuncia fim das atualizações Empresa agora volta seu foco para o próximo Mass Effect O post Dragon Age: The Veilguard | BioWare anuncia fim das atualizações apareceu... O Vício|Do R7 24/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 13h27 )

Dragon-Age-The-Veilguard

A BioWare publicou recentemente a mais recente atualização de Dragon Age: The Veilguard, juntamente com uma mensagem anunciando o fim das atualizações do jogo.

Para mais detalhes sobre essa importante atualização e o futuro do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

