Dragon Age: The Veilguard está disponível
O Vício|Do R7 31/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 31/10/2024 - 17h49 )

Dragon Age: The Veilguard

Com 84/100 no Metacritic após 51 avaliações, Dragon Age: The Veilguard chegou oficialmente ao PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam e Epic Games Store.

