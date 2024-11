Dragon Age: The Veilguard | Saiba quando críticas serão publicadas Dragon Age: The Veilguard | Saiba quando críticas serão publicadas O Vício|Do R7 21/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dragon Age: The Veilguard

A empolgação em torno de Dragon Age: The Veilguard continua aumentando, e com a longa espera pelo RPG de ação e fantasia prestes a terminar em pouco mais de uma semana, agora também sabemos exatamente quando as críticas serão publicadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

LEGO Horizon Adventures trará novo ator como Sylens

PlayStation tentou exclusividade de Crimson Desert

Bandai Namco irá publicar Dawnwalker, da Rebel Wolves