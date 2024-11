Dragon Ball: Sparking! ZERO | Episódio de Batalha focado em Vegeta recebe críticas dos fãs Dragon Ball: Sparking! ZERO | Episódio de Batalha focado em Vegeta recebe críticas dos fãs O Vício|Do R7 16/10/2024 - 18h30 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h30 ) twitter

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Como relatado pelo The Gamer, o Episódio de Batalha de Dragon Ball: Sparking! ZERO focado em Vegeta vem sofrendo com uma recepção muito negativa dos fãs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

