DRAGON BALL: Sparking! ZERO lança trailer de sua primeira DLC DRAGON BALL: Sparking! ZERO lançou o trailer da sua DLC1, Hero of Justice Pack, que é inspirada no filme Dragon Ball Super: Super Hero... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 12h27 ) twitter

Gohan Beast e Piccolo Laranja

O game DRAGON BALL: Sparking! ZERO lançou o trailer da sua DLC1, Hero of Justice Pack, que é inspirada no filme Dragon Ball Super: Super Hero, adicionando Gohan Beast e também o Piccolo Orange. Ao todo, são 11 novos personagens, um novo traje exclusivo e muito mais. Assista abaixo:

