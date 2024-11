Dragon Ball Sparking! ZERO revela Kamehameha de Gohan Black Dragon Ball Sparking! ZERO revela Kamehameha de Gohan Black O Vício|Do R7 16/10/2024 - 22h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 22h29 ) twitter

Dragon Ball Sparking! ZERO

O jogo Dragon Ball: Sparking! ZERO trouxe uma versão alternativa da Saga do Futuro, onde Gohan Black destrói a linha do tempo de Trunks do Futuro, ao invés de Goku Black.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

