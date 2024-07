Dragon Ball Z: Kakarot alcança marca impressionante de 8 milhões de unidades vendidas Dragon Ball Z: Kakarot supera 8 milhões de unidades vendidas, mostrando o sucesso contínuo do jogo no mercado. Com uma base de fãs...

Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot supera 8 milhões de unidades vendidas, mostrando o sucesso contínuo do jogo no mercado. Com uma base de fãs fiel e novos jogadores se juntando à jornada de Goku e seus amigos, o game continua a conquistar corações ao redor do mundo.

