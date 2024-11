Dragon Ball Z: Kakarot anuncia DLC inspirada em Dragon Ball Daima Dragon Ball Z: Kakarot anuncia DLC inspirada em Dragon Ball Daima O Vício|Do R7 17/10/2024 - 15h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h10 ) twitter

Dragon Ball Z: Kakarot DLC

O game de RPG Dragon Ball Z: Kakarot anunciou a dlc "Adventure through the Demon Realm", inspirada no anime Dragon Ball Daima. Nesta nova aventura, os jogadores poderão explorar o Reino dos Demônios. O primeiro teaser da DLC pode ser visto abaixo:

