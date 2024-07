Dragon Quest III HD-2D: Confira 30 minutos de gameplay do remake Dragon Quest III HD-2D ganha destaque com um vídeo de 30 minutos de gameplay, revelando detalhes do aguardado remake. A nova versão...

‌



A+

A-

Dragon Quest III HD-2D ganha destaque com um vídeo de 30 minutos de gameplay, revelando detalhes do aguardado remake. A nova versão do clássico promete trazer gráficos atualizados em um estilo que mescla o visual retrô com elementos modernos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Dragon Quest III HD-2D ganha gameplay de 30 minutos

• Riot cancelou jogo de luta inspirado em Super Smash Bros., diz rumor

• Hideo Kojima dá pistas de colaboração com Robert Pattinson