EA reconhece desempenho decepcionante de Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age The Veilguard

Em relatório financeiro, a Electronic Arts reconheceu que Dragon Age: The Veilguard, desenvolvido pela BioWare, ficou aquém das expectativas ao atingir apenas 1,5 milhão de jogadores no trimestre encerrado em 31 de dezembro do ano passado.

Para mais detalhes sobre o desempenho do jogo e as implicações para a EA, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

