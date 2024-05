Elden Ring: Novidades sobre DLC e expansões Elden Ring, o aguardado jogo da FromSoftware, não terá uma nova DLC após o lançamento de Shadow of the Erdtree. A notícia pegou...

Alto contraste

A+

A-

Elden Ring, o aguardado jogo da FromSoftware, não terá uma nova DLC após o lançamento de Shadow of the Erdtree. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, que esperavam por mais conteúdo adicional para o game. A decisão da desenvolvedora de não seguir com novas expansões levantou questionamentos sobre o futuro do jogo e deixou os jogadores ansiosos para descobrir o que mais está por vir nesse universo tão rico e misterioso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Elden Ring não terá nova DLC após Shadow of the Erdtree

• Final Fantasy VII Rebirth é o 4º jogo mais vendido deste ano nos EUA

• Halo e Forza estão a caminho do PlayStation, afirma jornalista



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.