Elden Ring | Novidades sobre o mapa de Shadow of the Erdtree Segundo o diretor de Elden Ring, o mapa de Shadow of the Erdtree possui uma maior "verticalidade" em comparação com outros jogos...

Alto contraste

A+

A-

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Segundo o diretor de Elden Ring, o mapa de Shadow of the Erdtree possui uma maior "verticalidade" em comparação com outros jogos do gênero. Essa característica promete trazer uma experiência única e desafiadora para os jogadores explorarem cada canto desse mundo fantástico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Elden Ring | Mapa de Shadow of the Erdtree possui maior “verticalidade”, diz diretor

• Elden Ring | FromSoftware faz alerta contra spoilers da expansão

• Starfield supera 14 milhões de jogadores



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.