O Vício |Do R7

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - A nova DLC que promete surpreender os fãs Elden Ring acaba de receber sua mais nova DLC, intitulada "Shadow of the Erdtree", que já está disponível para os jogadores. A expansão...

Alto contraste

A+

A-

Elden Ring acaba de receber sua mais nova DLC, intitulada "Shadow of the Erdtree", que já está disponível para os jogadores. A expansão promete trazer ainda mais desafios e mistérios para os fãs do game, que aguardavam ansiosamente por novidades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Elden Ring | DLC Shadow of the Erdtree já está disponível

• Minecraft receberá versão nativa para PlayStation 5

• Sony fez cortes na divisão VR e tem apenas 2 jogos em desenvolvimento, diz site



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.