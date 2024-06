Elden Ring: Shadow of the Erdtree alcança marca impressionante de 5 milhões de unidades vendidas Elden Ring: Shadow of the Erdtree alcançou um marco impressionante ao ultrapassar a marca de 5 milhões de unidades vendidas. O sucesso...

Alto contraste

A+

A-

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Elden Ring: Shadow of the Erdtree alcançou um marco impressionante ao ultrapassar a marca de 5 milhões de unidades vendidas. O sucesso do jogo tem surpreendido a comunidade gamer e se consolidado como um dos títulos mais populares do momento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Elden Ring: Shadow of the Erdtree ultrapassa 5 milhões de unidades vendidas

• PlayStation oficializa parcelamento nas compras da PS Store

• Xbox anuncia parceria com Amazon para levar Cloud Gaming para dispositivos Fire TV



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.