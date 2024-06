O Vício |Do R7

Elden Ring: Sucesso absoluto com quase 600 mil jogadores na Steam Elden Ring alcançou um marco impressionante com quase 600 mil jogadores no lançamento da expansão na Steam. O sucesso do jogo tem...

Alto contraste

A+

A-

Expansão Elden Ring

Elden Ring alcançou um marco impressionante com quase 600 mil jogadores no lançamento da expansão na Steam. O sucesso do jogo tem sido evidente, conquistando uma grande base de fãs ávidos por mais conteúdo e desafios.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Elden Ring alcança quase 600 mil jogadores no lançamento da expansão na Steam

• Destiny 2: A Forma Final recebe trailer oficial de elogios da crítica

• Beyond Good & Evil | Edição comemorativa trará nova missão ligada à sequência



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.