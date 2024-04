Esquadrão Suicida: Novidades sobre o retorno de Batman e outros heróis

Alto contraste

Esquadrão-Suicida-Jogo-Batman (O Vício - Games)

O novo jogo do Esquadrão Suicida está dando pistas empolgantes sobre o retorno de Batman e outros heróis. Através de imagens vazadas, os fãs podem especular sobre o que esperar dessa aventura eletrizante. Será que teremos um encontro épico entre o Cavaleiro das Trevas e os vilões mais perigosos de Gotham City?

Descubra todas as informações sobre o jogo e as possíveis participações de Batman e outros heróis consultando a matéria completa no Games - O Vício.

Esquadrão Suicida | Jogo dá pistas para retornos de Batman e outros heróis

