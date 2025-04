Este cartucho de Nintendo Switch 2 vai funcionar também no Nintendo Switch De acordo com o site oficial do jogo Rune Factory: Guardians of Azuma O post Este cartucho de Nintendo Switch 2 vai funcionar também... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 23h25 ) twitter

De acordo com o site oficial do jogo Rune Factory: Guardians of Azuma, a versão de Nintendo Switch 2 do jogo terá um cartucho de 64 GB que traz o game completo e o pacote de upgrade. Entretanto, de acordo com a publisher, foi dito que este cartucho de Nintendo Switch 2 também poderá ser inserido e lido pelo primeiro Nintendo Switch.

