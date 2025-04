Estoque do Nintendo Switch 2 já está nos Estados Unidos Recentemente, com o anúncio das tarifas do governo americano, criou-se uma preocupação se isso atingiria o preço anunciado do Nintendo... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h46 ) twitter

Mario Kart World do Nintendo Switch 2

Recentemente, com o anúncio das tarifas do governo americano, criou-se uma preocupação se isso atingiria o preço anunciado do Nintendo Switch 2, que inicialmente foi anunciado por 450 dólares, mas que teve suas pré-vendas adiadas. Agora, em entrevista com a CNBC, o presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, afirma que os consoles já estão nos Estados Unidos:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre o Nintendo Switch 2!

