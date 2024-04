Estúdio de Deliver Us the Moon em crise: demissões de todos os funcionários O estúdio responsável por Deliver Us the Moon anunciou recentemente a demissão de todos os funcionários, gerando preocupação e incerteza...

O estúdio responsável por Deliver Us the Moon anunciou recentemente a demissão de todos os funcionários, gerando preocupação e incerteza entre os fãs e a comunidade gamer. A notícia pegou muitos de surpresa e levantou questionamentos sobre o futuro do jogo e da empresa.

