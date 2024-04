Estúdio de Hogwarts Legacy revela bugs hilariantes do jogo

Alto contraste

Bugs de Hogwarts Legacy

O estúdio responsável pelo desenvolvimento do aguardado jogo Hogwarts Legacy, ambientado no universo de Harry Potter, compartilhou recentemente uma coleção de bugs hilariantes encontrados durante o processo de criação. As imagens divulgadas mostram personagens flutuando no ar, animais atravessando paredes e outros problemas inusitados.

Essa seleção de bugs nos dá uma visão divertida dos desafios enfrentados pela equipe de desenvolvimento ao criar um jogo tão complexo e imersivo como Hogwarts Legacy. É interessante ver como esses erros podem resultar em situações engraçadas e, às vezes, até mesmo surpreendentes para os jogadores.

A matéria completa sobre os bugs de Hogwarts Legacy pode ser consultada no site do nosso parceiro Games - O Vício. Não deixe de conferir e saiba mais sobre os desafios enfrentados pelo estúdio e as soluções encontradas para tornar a experiência de jogo ainda mais incrível.

