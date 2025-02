Estúdio de Indiana Jones sugere desenvolvimento de novo projeto Jogo receberá uma expansão em breve O post Estúdio de Indiana Jones sugere desenvolvimento de novo projeto apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 18/02/2025 - 00h05 ) twitter

Indiana Jones no PS5

Aclamado pela crítica e tendo superado 4 milhões de jogadores, Indiana Jones e o Grande Círculo tem sido um grande sucesso para a MachineGames, Bethesda Softworks e Xbox.

Para saber mais sobre as novidades e o futuro do jogo

