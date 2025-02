Estúdio de Pokémon GO encaminha venda da divisão de jogos por US$ 3,5 bilhões Scopely, da Arábia Saudita, é a compradora O post Estúdio de Pokémon GO encaminha venda da divisão de jogos por US$ 3,5 bilhões apareceu... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campeonato Mundial de Pokémon GO

De acordo com relatório exclusivo da Bloomberg, a Niantic, companhia por trás do enorme sucesso Pokémon GO, está em negociações para vender sua divisão de jogos eletrônicos para a Scopely, da Arábia Saudita.

Não perca a oportunidade de entender todos os detalhes dessa negociação milionária, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Assassin’s Creed Shadows já vendeu 300 mil unidades em pré-venda, diz site

Quando as críticas de Assassin’s Creed Shadows serão publicadas?

Marvel Rivals revela parcerias de Tocha Humana e Coisa