O Vício |Do R7

Estúdio de Sunset Overdrive responde aos fãs e revela novidades O estúdio responsável por Sunset Overdrive finalmente se pronunciou sobre os pedidos dos fãs por versões do jogo no PS4 e PS5. A...

Alto contraste

A+

A-

Estúdio de Sunset Overdrive

O estúdio responsável por Sunset Overdrive finalmente se pronunciou sobre os pedidos dos fãs por versões do jogo no PS4 e PS5. A notícia agitou a comunidade gamer e trouxe expectativas para novidades em relação ao futuro do game.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Estúdio de Sunset Overdrive reage aos pedidos por versões no PS4 e PS5

• Prime Gaming anuncia jogos que ficarão disponíveis durante o Prime Day 2024

• Beyond Good & Evil | Edição comemorativa de 20º aniversário já está disponível



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.