Estúdio de The Witcher parabeniza lançamento de Kingdom Come Deliverance II

The Witcher Kingdom Come Deliverance II

Depois do lançamento estrondoso de Kingdom Come Deliverance II na Steam, estúdio por trás de The Witcher parabeniza lançamento do jogo com nova arte divertida.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa celebração e o sucesso do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

