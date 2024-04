Estúdio surpreendido com o sucesso de vendas de Like a Dragon

Vendas de Like a Dragon Vendas de Like a Dragon (O Vício - Games)

O estúdio responsável por "Like a Dragon: Infinite Wealth" ficou surpreso com a velocidade das vendas do jogo.

