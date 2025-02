Estudo diz que é mais fácil completar jogos difíceis se você estiver com raiva De acordo com um estudo da Universidade A M do Texas, pessoas irritadas tiveram melhor desempenho em jogos complexos O post Estudo... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 18/02/2025 - 09h26 ) twitter

Mod de Elden Ring

De acordo com um estudo da Universidade A & M do Texas, pessoas irritadas tiveram melhor desempenho em jogos e outras tarefas desafiadoras do que as pessoas calmas.

Saiba mais sobre como a raiva pode influenciar seu desempenho em jogos desafiadores consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

