Ex-líder do Xbox revela possibilidade surpreendente: Halo no PlayStation?

O ex-líder do Xbox levantou uma questão que deixou os fãs de Halo em polvorosa: a possibilidade do jogo icônico chegar ao PlayStation. Essa movimentação inesperada no mundo dos games tem gerado muitas especulações e discussões entre os jogadores. Será que veremos o Master Chief em ação também no console da concorrência? A resposta ainda é incerta, mas a ideia já é o suficiente para agitar a comunidade gamer.

