Exclusivo: Nintendo revela planos para o Brasil durante a Gamescom Latam

A Nintendo recentemente compartilhou detalhes sobre seus planos futuros para o mercado brasileiro durante a Gamescom Latam. A empresa está animada com as oportunidades de crescimento e expansão no país, prometendo trazer mais novidades e suporte aos fãs brasileiros.

