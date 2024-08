Expectativas Altas para o Final Fantasy VII Remake Parte 3 O diretor do jogo revelou que a Parte 3 do Final Fantasy VII Remake será “ainda maior” do que Rebirth, aumentando as expectativas... O Vício|Do R7 19/08/2024 - 10h37 (Atualizado em 19/08/2024 - 10h37 ) ‌



Final Fantasy VII Remake Parte 3

O diretor do jogo revelou que a Parte 3 do Final Fantasy VII Remake será “ainda maior” do que Rebirth, aumentando as expectativas dos fãs da série. Essa declaração promete um novo nível de imersão e conteúdo para os jogadores.

‌



