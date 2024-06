O Vício |Do R7

Fall Guys e Marvel: Parceria Épica em Breve? Segundo um vazamento recente, o popular jogo Fall Guys pode estar prestes a receber uma colaboração épica com a Marvel.

Fall Guys

Segundo um vazamento recente, o popular jogo Fall Guys pode estar prestes a receber uma colaboração épica com a Marvel. A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de ver seus personagens favoritos da Marvel interagindo no colorido e divertido universo de Fall Guys. A parceria promete trazer novas skins, desafios e muita diversão para os jogadores.

