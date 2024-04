Fallout 4 | Nova atualização disponível para PS5

Alto contraste

Fallout no PS5

A atualização de nova geração para Fallout 4 já está disponível, trazendo melhorias e novidades para os jogadores que agora podem desfrutar de uma experiência aprimorada no PS5. Além disso, a atualização promete melhorias significativas no desempenho do jogo, proporcionando uma jogabilidade mais fluida e imersiva.

