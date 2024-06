O Vício |Do R7

Fallout 76: O sucesso de Bethesda Fallout 76 supera 20 milhões de jogadores, mostrando o grande sucesso do jogo da Bethesda. Com uma base de jogadores tão expressiva...

Alto contraste

A+

A-

Fallout 76 da Bethesda

Fallout 76 supera 20 milhões de jogadores, mostrando o grande sucesso do jogo da Bethesda. Com uma base de jogadores tão expressiva, o game continua a conquistar fãs ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Fallout 76 supera 20 milhões de jogadores

• Parte 3 de Final Fantasy VII Remake oferecerá “ainda mais liberdade” em combate

• PS4 ainda é “parte importante” dos negócios da Sony



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.